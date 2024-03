Stand: 26.03.2024 16:12 Uhr Anruf-Sammeltaxi "hvv hop": Angebot soll erweitert werden

In einigen Gemeinden im Kreis Stormarn gibt es seit drei Jahren das Anrufsammeltaxi "hvv hop". Das kann telefonisch oder über eine App bestellt werden und bringt die Fahrgäste von einer Haltestelle bis vor die eigene Haustür. Finanziert wird das bisher vor allem durch Fördermittel. Die laufen Ende des Jahres aus, heißt es vom Kreis. Am Montag hat der Verkehrsausschuss des Kreises darüber beraten, ob das Angebot weiter finanziert wird.

Gute Nachrichten gibt es für Trittau, Barsbüttel, Großensee und Lütjensee (alle Kreis Stormarn). Dort sollen die fünf Taxen auch in den kommenden zwei Jahren fahren. 880.000 Euro kostet das Ganze, mehr als 300.000 hat bislang der Bund gezahlt. Jetzt will der Kreis alle Kosten übernehmen und das Angebot in der Region erweitern.

