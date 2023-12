Mehr als eine Million Fahrgäste nutzen hvv hop Stand: 15.12.2023 14:41 Uhr Mehr als 1.111.000 Fahrgäste haben bislang den On-Demand-Shuttle-Service hvv hop, früher ioki, genutzt. Viele lassen dafür ihr privates Auto stehen.

Seit Januar sind die Sammeltaxis in Hamburg-Harburg im Einsatz. Die elektrischen Fahrzeuge können per App bestellt werden und sehen aus wie Londoner Taxis, allerdings in weiß mit bunten HVV-Zeichen. Harburgerinnen und Harburger kommen damit zu Bushaltestellen und Bahnhöfen.

Vier von fünf Fahrgästen verzichten häufiger aufs eigene Auto

Und das Angebot wird offenbar gut angenommen, wie Zahlen der Technischen Universität Hamburg (TUHH) zeigen. Vier von fünf Fahrgästen gaben demnach an, ihr privates Auto seltener und stattdessen hvv hop zu nutzen. Das Projekt war 2018 gestartet, damals hießen die Sammeltaxis ioki und rollten durch Lurup, Osdorf und Billstedt. hvv hop wird insbesondere dort eingesetzt, wo das bestehende Nahverkehrs-Netz Lücken aufweist.

Pro Tour 2 Euro

Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) betreuen das Angebot. Wer eine HVV-Karte hat, zahlt pro Tour 2 Euro. An diesem Preis werde sich erstmal nichts ändern, sagte ein Sprecher der VHH auf Nachfrage von NDR 90,3. Denn das Angebot solle für alle Menschen erschwinglich bleiben.

Ab 2025 soll die Flotte durch autonom gesteuerte Fahrzeuge ergänzt werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr