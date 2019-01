Stand: 25.01.2019 15:00 Uhr

Algen-Alarm im Kieler Hörnbad

Die Pannenserie beim neu erbauten Kieler Hörnbad reißt nicht ab. Nachdem die Eröffnung immer wieder verschoben werden musste und bis heute der Freizeitbereich und die Saunalandschaft nicht fertig sind, gibt es nun Probleme bei der Wasser-Reinigungsanlage. Im Wasser haben sich nach Angaben der Stadt Kiel Algen gebildet. Sie liegen wie ein grüner Film auf dem Boden des Schwimmbeckens. Gesundheitsgefahr bestehe nicht, heißt es.

Stadtsprecher Gloy: "Einige Sachen dumm gelaufen"

Stadtsprecher Arne Gloy spricht von Kinderkrankheiten. Es sei sehr wahrscheinlich, dass schon in der Planungsphase etwas schief gelaufen sei. "Natürlich sind da von irgendjemandem Fehler gemacht worden. Ob von der Stadt oder von der anderen Seite, das muss möglicherweise noch vor Gericht erläutert und bewertet werden." Alles in allem seien da einige Sachen dumm gelaufen. "Wir arbeiten da noch dran, und das zieht sich leider noch etwas hin."

Freizeitbereich öffnet im Februar

Im Februar soll nun als nächstes der Freizeitbereich eröffnet werden. Wann die Saunalandschaft in Betrieb gehen kann, ist noch unklar. Der Bau des Schwimmbads an der Hörn, ganz in der Nähe des Bahnhofs, hatte sich auch deshalb verzögert, weil falsche Fliesen verlegt worden waren.

Kritik vom Bund der Steuerzahler

Der Bund der Steuerzahler hat den 26 Millionen Euro teuren Neubau bereits im Visier. Zu teuer, noch nicht fertig und schon jetzt Baumängel - so lautete die Kritik bei der Vorstellung des Schwarzbuches 2018. Viele Gäste loben im Internet zwar die helle und freundliche Halle, kritisieren aber zum Beispiel die Enge in den Umkleideräumen.

