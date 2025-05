Stand: 13.05.2025 15:25 Uhr Sylt: Neue Friesisch-Lehrbücher für Grundschulen

Grundschulen auf Sylt (Kreis Nordfriesland) haben am Dienstag (13.05) neue Friesisch-Lehrbücher bekommen. 215 Bücher wurden den Schülerinnen und Schüler vom Bildungsministerium nach eigenen Angaben bereitgestellt. Die Lehrbücher sollen zum Erhalt der Minderheitensprache Friesisch beitragen. Die Schulen St. Nicolai in Westerland, die Boy-Lornsen-Schule in Tinnum, die Norddörferschule in Wenningstedt und die Sild danske skole haben die Bücher "Paul en Emma snaki Sölring" erhalten. 2015 erschien das plattdeutsche Standardwerk. Das Land hat nun die Übersetzung und den Druck des Lehrmaterials mit 4.700 Euro unterstützt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.05.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Sylt