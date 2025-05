Stand: 13.05.2025 16:05 Uhr Föhr: Geköpfte Graugänse auf Straße gefunden

Auf Föhr (Kreis Nordfriesland) sind Dienstagfrüh mehrere getötete Graugänse auf einer Straße in der Oevenumer Marsch gefunden worden. Das bestätigte die Polizei. Eine Zeitungsausträgerin hatte die Tiere entdeckt. Es handelte sich dabei um 13 Jungtiere. Den Küken fehlte jeweils der Kopf. Die Polizei hat eine Verdachtsanzeige gegen Unbekannte erstattet und ermittelt in alle Richtungen. Die verendeten Tiere könnten laut Polizei aber auch überfahren worden sein. "Daraufhin könnten die Köpfe von anderen Wildtieren, wie zum Beispiel Wanderfalken, welche auf der Insel in nicht geringer Menge vertreten sind, abgetrennt worden sein", so Til Schulz von der Polizeipressestelle Flensburg.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.05.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Flensburg