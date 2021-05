Ahrensburg: Motoryacht geht in Flammen auf Stand: 06.05.2021 09:10 Uhr In Ahrensburg ist gestern Abend eine Motoryacht abgebrannt. Die Freiwillige Feuerwehr Ahrensburg war gegen 21 Uhr zum Einsatz gerufen worden - auch ein Löschzug mit einem Kran wurde aus Hamburg angefordert.

Als die Feuerwehr in dem Gewerbegebiet Beimoor Süd eintraf, stand die 14 Meter lange Yacht bereits in Vollbrand. Starker Wind erschwerte die Löscharbeiten, da er das Feuer immer wieder anfachte. Auch sonst waren die Löscharbeiten laut Feuerwehr schwierig. "Dadurch, dass das Boot auf einem Ständerwerk aufgebaut war, war es schwierig in das Boot reinzulöschen", sagte Jan Haarländer von der Freiwilligen Feuerwehr Ahrensburg.

Um das Feuer auch von oben bekämpfen zu können, wurde ein Einsatzwagen mit Drehleiter hinzugezogen. Etwa 35 Einsatzkräften waren vor Ort. Gegen 3 Uhr morgens war das Feuer dann gelöscht. Zu der Schadenshöhe konnte die Feuerwehr noch keine Angaben machen. Warum die Yacht Feuer fing, ist ebenfalls noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.05.2021 | 08:30 Uhr