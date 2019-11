Stand: 01.11.2019 15:23 Uhr

Ahrensburg: Mann stirbt nach Polizei-Fixierung

Nach einem Polizeieinsatz in Ahrensburg im Kreis Stormarn, bei dem ein Mann gestorben ist, gibt es viele offene Fragen. Polizisten hatten in der Nacht zu Freitag den Transporter des Mannes kontrollieren wollen. Dieser flüchtete aber. Erst durch einen Schuss in einen Reifen konnten die Beamten den Wagen stoppen. Die Polizisten hatten den 55-Jährigen zuvor nach eigenen Angaben mehrfach aufgefordert anzuhalten. Stattdessen gab er Gas und lieferte sich mit den Beamten eine Verfolgungsjagd durch Ahrensburg. Die Polizei forderte weitere Kollegen an. In der Nähe eines Bahnübergangs in Ahrensburg konnten sie den Fahrer mit dem Schuss in den Reifen stoppen.

Autofahrer stirbt nach Fixierung NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 01.11.2019 14:00 Uhr Autor/in: Thilo Buchholz In Ahrensburg hat sich ein Autofahrer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Nachdem er gestoppt worden war, widersetzte er sich den Beamten. Nach einer Fixierung bekam er einen Kreislaufstillstand.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Obduktion soll Todesursache klären

Als die Polizisten den Mann kontrollieren wollten, habe dieser erheblichen körperlichen Widerstand geleistet, so die Staatsanwaltschaft Lübeck. Deshalb hätten die Beamten den Mann fixiert. Er erlitt daraufhin einen Kreislaufstillstand. Ein alarmierter Notarzt konnte den Mann nicht wiederbeleben.

Gegen sechs Beamte ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Körperverletzung mit Todesfolge - ein normaler Vorgang in einem solchen Fall. Eine Obduktion in der Rechtsmedizin Lübeck soll die Todesursache klären. Warum der Mann geflohen ist, ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.11.2019 | 15:00 Uhr