Ärger wegen "Elterntaxis" in Barsbüttel

An der Schule im "Soltausredder" in Barsbüttel (Kreis Stormarn) gibt es Ärger wegen so genannter "Elterntaxis" - also Eltern, die ihre Kinder dort zur Schule fahren. Gerade zu Stoßzeiten sei der Bereich völlig verstopft. Der Bürgermeister von Barsbüttel hat deshalb einen Antrag beim Kreis Stormarn gestellt, damit Autos dort zeitweise verboten werden können.

Unterstützung aus dem Gemeinderat für zeitlich begrenztes Durchfahrtsverbot

Nach Angaben eines Gemeindevertreters seien Elterntaxis vor Schulen und Kindergärten eine Gefahr. Sie erhöhten das Unfallrisiko, sagte Hermann Hanser gegenüber NDR Schleswig-Holstein: "Jetzt ist es auch so, dass diese Elterntaxis häufig viel zu schnell fahren, das heißt nicht 30 oder 50. Und dann stehen da fünf Autos zur gleichen Zeit vor der Schule, dann versucht der eine nach rechts zu fahren, der andere nach links." Das sei eine unübersichtliche Verkehrssituation, weil man sich als Kind oder Jugendlicher da durchschlängeln muss. Der Gemeindevertreter schätzt allerdings, dass es noch Wochen bis Monate dauern könnte, bis die Kreisverwaltung über den Antrag entscheidet.

