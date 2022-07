Ärger um das Pflegeheim "Alte Schule" in Lunden Stand: 25.07.2022 20:15 Uhr Ärger um das private Pflegeheim "Alte Schule" in Lunden im Kreis Dithmarschen. Die Einrichtung soll im Herbst geschlossen werden. Laut Kreis ist die Betreibergesellschaft insolvent - der Geschäftsführer verschwunden. Für die Heimbewohner ist aber gesorgt.

Es war eine überraschende Nachricht für die knapp 40 Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegeheims "Alte Schule" in Lunden: Die Einrichtung wird zum 30. September dicht gemacht. Das steht in dem Kündigungsschreiben, das die Senioren in der vergangenen Woche von der privaten Betreibergesellschaft bekommen haben.

Pflegeheim-Geschäftsführer ist offenbar untergetaucht

Seitdem ist der Geschäftsführer, ein Mann aus Heide, nach Angaben des Kreises nicht mehr zu erreichen. Eine Bewohnerin sagte NDR Schlleswig-Holstein, sie hätte erwartet, daß der Geschäftsführer ihnen das persönlich mitteilt und Klartext redet. Auch die Mitarbeitenden waren geschockt von der bevorstehenden Schließung des Heimes. Sie kümmern sich weiter um die Bewohner und Bewohnerinnen und werden von zwei Pflegediensten und einem Seniorenheim aus der Region unterstützt. Die Versorgung und die Betreuung der Bewohner seien damit sichergestellt, so der Kreis. Auch das DRK Dithmarschen hilft und hat bereits ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt, mit dem die Bewohner zum Arzt gebracht werden können, wie ein DRK-Sprecher mitteilte.

Sorge um die Zukunft bei den Bewohnern und Bewohnerinnen

Die Heimaufsicht versucht nun, neue Plätze für die Bewohner in anderen Pflegeheimen in Dithmarschen zu finden. Eine Bewohnerin sagte, sie mache sich Sorgen, wo sie künftig untergebracht werde. In dem Heim seien Freundschaften und Bekanntschaften entstanden, und wenn einige in das Heim und andere in dieses Heim werde man seine Freunde dann wohl nicht mehr wiedersehen, befürchtet die Frau.

Hintergründe unklar

Der Kreis Dithmarschen hält sich mit Informationen offiziell bislang noch zurück. Nach NDR Schleswig-Holstein Recherchen gab es offenbar immer wieder Forderungen der Heimaufsicht nach baulichen Veränderungen, konkret zum Brandschutz. Diesen ist die Betreibergesellschaft anscheinend nicht nachgekommen.





AUDIO: Betreiber abgetaucht? Was wird aus Pflegeheim "Alte Schule" in Lunden (1 Min) Betreiber abgetaucht? Was wird aus Pflegeheim "Alte Schule" in Lunden (1 Min)

Weitere Informationen Bad Segeberg: Pflegeheim-Schließung der Kirche sorgt für Ärger Der Kirchenkreis Plön-Segeberg schließt sein Propsteialtenheim in Bad Segeberg aus Kostengründen. Gleichzeitig baut er eine neue Verwaltung. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.07.2022 | 19:00 Uhr