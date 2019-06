Stand: 03.06.2019 19:07 Uhr

Abi-Protest: Mathe-Noten unterscheiden sich kaum

War das Mathe-Abitur in diesem Jahr zu schwer oder nicht? Auch zwei Schüler aus Schleswig-Holstein hatten vor einem Monat Online-Petitionen gestartet und gefordert, dass die Klausuren anders bewertet werden, weil sie ihrer Meinung nach zu schwer waren. Dem Bildungsministerium in Kiel lagen nach eigenen Angaben zwar keine Beschwerden von Schulen oder Schulaufsichten vor. Dennoch kündigte das Ministerium damals an zu prüfen, ob die Aufgaben und deren Schwierigkeitsgrad angemessen waren. Ein Vergleich der Behörde zeigt nun: Die Noten unterscheiden sich nicht wesentlich von denen der vergangenen Jahre.

Mathe-Notenschnitt von 3,37

Bislang liegen dem Ministerium nach eigenen Angaben 90 Prozent der Ergebnisse vor. Demnach liegt der Schnitt beim Mathe-Abitur - umgerechnet in das klassische Schulnotensystem - in diesem Jahr bei 3,37. Im vergangenen Jahr lag er bei 3,33. Eine offizielle Entscheidung darüber, ob die Klausuren eventuell wiederholt werden müssen, gibt es noch nicht. Das Bildungsministerium hatte vor einem Monat keinen Anlass dafür gesehen, allgemein von einem zu schwierigen Mathe-Abitur zu sprechen.

Saarland passt die Noten an

Auch in anderen Bundesländern hatten sich Tausende Schüler mit Online-Petitionen an ihre Kultusministerien und Schulbehörden gewandt. Hamburg beschloss in der vergangenen Woche, die Klausuren normal zu bewerten. Schüler, die das Mathe-Abi auf dem Grundniveau geschrieben hatten, können ihre Note in der Hansestadt aber durch eine mündliche Prüfung verbessern. Das Bildungsministerium des Saarlands ging einen Schritt weiter, nachdem Lehrer laut "Süddeutsche Zeitung" von "etwas zu umfangreichen" Klausuren berichtet hatten. Dort sollen die Mathe-Abitur-Arbeiten nun nach einer etwas milderen Bewertungstabelle benotet werden.

Aufgaben wurden zentral erstellt

Die Mathematikprüfungen waren in Schleswig-Holstein länderübergreifend geschrieben worden. Die Aufgaben wurden zentral erstellt, es gab sie auch in anderen Ländern. Den Teil ohne Hilfsmittel mussten alle Schüler bearbeiten. Den zu bearbeitenden Teil im Bereich Analysis hatte zuvor die Abiturprüfungskommission der jeweiligen Schule aus einem Aufgabenpool ausgewählt. Diese Pflichtaufgabe sei schwerer gewesen als im Vorjahr, hieß es in den Petitionen. In Analytischer Geometrie und Wahrscheinlichkeitsrechnung/Statistik konnten die Schüler aus zwei vorgegebenen Aufgaben wählen - auch diese kritisierten die Unterzeichner.

