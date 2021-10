Abfischen in Reinfeld: Karpfen und Co. warten auf Abnehmer

Stand: 24.10.2021 05:00 Uhr

Das Abfischen in Reinfeld (Kreis Stormarn) zieht Jahr für Jahr viele Schaulustige aus der ganzen Region an. Heute am Sonntag ist es so weit: Die zappelnden Karpfen sowie andere Fische landen auf den Sortiertischen.