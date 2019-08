Stand: 13.08.2019 19:47 Uhr

A7 nach Sportwagen-Unfall wieder freigegeben

Nach einem schweren Unfall ist die A7 zwischen Henstedt-Ulzburg und Quickborn (Kreis Pinneberg) am Dienstagnachmittag gesperrt worden. Laut Polizei war ein Sportwagenfahrer gegen 15 Uhr mit sehr hoher Geschwindigkeit auf der linken Spur unterwegs. Als es plötzlich stark zu regnen begann, habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Nach ersten Ermittlungen kollidierte der Wagen mit drei Fahrzeugen, die auf dem mittleren der drei Fahrstreifen unterwegs waren. Insgesamt sind laut einem Polizeisprecher sieben Menschen verletzt worden. Ein Verletzter schwebte in Lebensgefahr. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Die Autobahn wurde am Dienstagabend wieder freigegeben.

Unfall mit Sportwagen: A7 gesperrt Schleswig-Holstein 18:00 - 13.08.2019 18:00 Uhr Am Dienstagnachmittag soll der Fahrer eines Sportwagens einen Unfall auf der A7 verursacht haben. Die Autobahn wurde zwischen Henstedt-Ulzburg und Quickborn gesperrt.







Kilometerlanger Stau

Die Aufräumarbeiten waren aufwendig. "Ein großes Trümmerfeld macht offenbar eine längere Sperrung erforderlich", hatte die Polizei schon am Dienstagnachmittag mitgeteilt. Gegen 19 Uhr gaben die Beamten dann bekannt, dass die Unfallstelle in Richtung Süden geräumt worden sei. Die A7 wurde wieder freigegeben. Zuvor hatte die Feuerwehr unter anderem einen Verletzten aus seinem Wagen befreien müssen. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich auf einer Länge von mehreren Kilometern.

