A7 nach Lkw-Unfall bei Bad Bramstedt wieder frei Stand: 08.04.2022 14:01 Uhr Seit dem frühen Nachmittag ist die A7 zwischen Bad Bramstedt und Großenaspe wieder freigegeben. Nach einem Lkw-Unfall gestalteten sich die Bergungsarbeiten schwierig.

Ein Schwerlasttransporter war in der Nacht auf der A7 verunglückt. Nach Angaben der Polizei kam der 40-jährige Fahrer zwischen den Anschlussstellen Bad Bramstedt und Großenaspe von der Fahrbahn ab. Anschließend kippte der Laster auf die Seite. Der Fahrer und sein 44-jähriger Beifahrer seien schwer verletzt in Krankenhäuser nach Kiel und Neumünster gebracht worden.

Nach ersten Erkenntnissen hat offenbar ein technischer Defekt am Auflieger des Lkw das Fahrzeug quergestellt und unkontrollierbar gemacht.

AUDIO: Schwerlasttransporter verunglückt auf A7 bei Bad Bramstedt (1 Min) Schwerlasttransporter verunglückt auf A7 bei Bad Bramstedt (1 Min)

Gegen zwei Uhr in der Nacht war die Autobahn in Richtung Norden voll gesperrt worden. Gegen 11:30 Uhr wurden dann zunächst zwei der drei Fahrspuren wieder freigegeben. Der Stau löste sich daraufhin auf. Letzte Aufräumarbeiten dauerten bis in den Nachmittag hinein.

Schwierige Bergungsarbeiten

Der verunglückte Lkw hatte schwere und lange Betonteile geladen, die durch den Unfall im Graben gelandet sind. Die drei jeweils 15 Meter langen und rund 15 Tonnen schweren Fertigbauteile für eine Fassade oder ein Dach mussten mit einem Kran geborgen und abtransportiert werden. Wie die Einsatzkräfte mitteilen, musste auch der Lkw aus dem Graben gezogen und abgeschleppt werden.

Autobahn erneut gesperrt

Bereits am Donnerstagnachmittag war die A7 zwischen Bad Bramstedt und Großenaspe für mehrere Stunden gesperrt. Ein Autofahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit einem Lkw.

