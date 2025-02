Stand: 07.02.2025 16:51 Uhr A210 Richtung Kiel: Arbeiten am Kreuz Kiel-West verzögern sich

Autofahrende auf der A210 in Richtung Kiel müssen sich noch mindestens bis April auf Einschränkungen am Autobahnkreuz Kiel-West einstellen. Im Herbst hat die Autobahn GmbH dort am Übergang zur A215 eine Baustelle eingerichtet und dafür die Fahrbahn verengt. Nach Angaben des Unternehmens sollten diese eigentlich schon Ende des vergangenen Jahres abgeschlossen sein. Allerdings sei für einige Arbeiten eine Mindesttemperatur nötig - diese können erst im März durchgeführt werden, so die Autobahn GmbH. Mit einem Abschluss der Arbeiten rechnet das Unternehmen zwischen April und Juni.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel