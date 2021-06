A1: Hitzeschäden an Fahrbahn sorgen für Probleme Stand: 18.06.2021 10:12 Uhr Die Hitze der vergangenen Tage hat ein Teilstück der A1 zwischen Reinfeld und dem Kreuz Lübeck beschädigt.

Nach Angaben der Leitstelle Süd haben sich dort am Donnerstagnachmittag die Betonplatten der Fahrbahn an einigen Stellen ausgedehnt und sind aufgebrochen. Der rechte Fahrstreifen wurde in dem Bereich abgesperrt. Wann der Fahrstreifen wieder freigegeben werden kann, muss zunächst untersucht werden. Bei mehr als 40 Grad in der prallen Sonne kann es laut Experten zu einem sogenannten "Blow-up-Effekt" kommen. Die Fahrbahn bläht sich auf und zerplatzt.

Die A1 ist in dem Bereich Lübeck-Zentrum mit 70.000 Fahrzeugen am Tag eine der am stärksten belasteten Straßen in Schleswig-Holstein.

