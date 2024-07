A1, A20 und A24 - Autofahrer in SH brauchen heute Geduld Stand: 24.07.2024 10:32 Uhr Asphaltarbeiten sorgen am Kreuz Lübeck für eine Tagesbaustelle mit gesperrten Auffahrten. Auf der A24 überprüft die Autobahn GmbH mehrere Brücken - auch das führt zu Sperrungen.

Pendlerinnen und Pendler und auch Reisende, die in den Urlaub fahren möchten, müssen sich auch heute auf Einschränkungen einstellen. Auf der A1 sind am Kreuz Lübeck wegen der Sanierungsarbeiten laut Autobahn GmbH zwei Auffahrten gesperrt. Davon betroffen ist, wer von der A20 aus Westen kommt und auf die A1 Richtung Fehmarn (Kreis Ostholstein) fahren möchte. Wer auf der A1 Richtung Hamburg unterwegs ist, kann am Autobahnkreuz nicht auf die A20 Richtung Osten auffahren.

Die Umleitung führt auf der A1 Richtung Hamburg über Reinfeld (Kreis Stormarn). Autofahrer auf der A20 Richtung Osten sollen laut Autobahn GmbH am besten schon an der Anschlussstelle Lübeck-Genin abfahren und dann an der Anschlussstelle Lübeck-Moisling auf die A1 auffahren. Die Sperrungen dauern voraussichtlich bis 18 Uhr.

Brückenüberprüfungen: Verkehrsbeeinträchtigungen auf A24

Auf der Autobahn 24 zwischen den Anschlussstellen Witzhave und Grande (Kreis Stormarn) werden am heute und morgen mehrere Brücken überprüft. Die Arbeiten sollen laut Autobahn GmbH jeweils nach dem Berufsverkehr am Morgen beginnen und vor dem Feierabendverkehr abgeschlossen sein. Dafür müssen einzelne Fahrstreifen in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden.

