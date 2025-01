Stand: 22.01.2025 16:24 Uhr 85-jährige Frau aus Kellinghusen weiterhin vermisst

Die Öffentlichkeitsfahndung nach einer 85-jährigen Frau aus Kellinghusen (Kreis Steinburg) läuft weiter. Die Frau wurde am 17. Januar vermisst gemeldet und mit Unterstützung der Feuerwehr und unter Einsatz von Diensthunden gesucht. Ein Angehöriger brachte sie entgegen erster Informationen am 16. Januar vom Krankenhaus nach Hause. Der letzte Kontakt bestand demnach am gleichen Tag gegen 18 Uhr. Die Frau lebt in einer Seniorenresidenz in Kellinghusen, ist 1,60 Meter groß, schlank mit weißen Haaren und hat einen auffälligen Gang aufgrund eines Hüftschadens. Hinweise auf ihren aktuellen Aufenthaltsort nimmt die Itzehoer Kriminalpolizei entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg