Stand: 15.01.2025 09:58 Uhr 5,2 Millionen Euro für Mikroelektronikforschung in Itzehoe

Die Landesregierung Schleswig-Holstein fördert die Mikroelektronikforschung am Standort Itzehoe (Kreis Steinburg) mit 5,2 Millionen Euro. Konkret geht es um den Aufbau einer Pilotlinie für Mikrochips am Fraunhofer Institut für Siliziumtechnologie (ISIT). Die Forschungen in Itzehoe sind Teil des europaweiten Projekts APECS. Dabei sollen laut einer Sprecherin des Wissenschaftsministeriums Entwicklungen für Zukunftstechnologien beschleunigt werden. Die Mitarbeitenden sollen eng mit Unternehmen zusammenarbeiten, damit die neuen Technologien schnell in neue Produkte umgesetzt werden könnten, so die Sprecherin weiter.

Das Fraunhofer Institut Itzehoe erhält in den kommenden fünf Jahren insgesamt 33 Millionen Euro von Land, Bund und EU. Laut Wissenschaftsministerin Karin Prien (CDU) verfügt das Itzehoer Institut über eine umfangreiche Expertise in der Verbindungstechnik und bei der Integration von Mikrochips in komplexen Systemem. Daher sei es ein bedeutender Partner in dem Projekt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.01.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg