Stand: 30.04.2025 09:07 Uhr Bewerbungsphase an der Fachhochschule Westküste startet

An der Fachhochschule Westküste in Heide (Kreis Dithmarschen) beginnt am Mittwoch (30. April) die Bewerbungsphase für das Wintersemester 2025/26. Die Fachhochschule bietet insgesamt elf Bachelor- und sieben Masterstudiengänge in den Bereichen Wirtschaft und Technik an. Neue Studiengänge sind der Bachelor of Engineering "Green Process Engineering (Verfahrenstechnik)" und der Bachelor of Science "Angewandte Künstliche Intelligenz".

Absolventen eines solchen neuen Studienganges sollen anschließend in der Lage sein, KI-Tools zu erstellen und diese in die Unternehmen zu bringen. Die Bewerbungsphase läuft noch bis Ende August 2025.

Schlagwörter zu diesem Artikel Heide Kreis Dithmarschen