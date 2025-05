Stand: 06.05.2025 13:09 Uhr Kreis Stormarn: Nirgendwo in SH gibt es mehr Störche

Im Kreis Stormarn zählt der Naturschutzbund (NABU) in dieser Saison 57 Storchenpaare - laut den Naturschützern ist dies ein Jahrhundertrekord. Schon das vergangene Jahr galt mit 54 Storchenpaaren als Rekordjahr. Gründe für die steigende Population seien zum einen die geburtenstarken Jahrgänge aus 2022/23 sowie die neuen Flugrouten der Störche. Die meisten Störche aus dem Kreis Stormarn fliegen über den Winter nur noch in südwestliche Richtung bis nach Spanien, so Andreas Hack, Storchenschutz-Gebietsbetreuer beim NABU Bad Oldesloe. Das bedeute, die Tiere sind nicht mehr den Gefahren der Ostroute ausgesetzt. Bei der Ostroute liegt das Winterquartier in Afrika. Die meisten Paare im Kreis Stormarn leben in Bargfeld-Stegen. In der Gemeinde haben sich nach den Zählungen des NABU gleich zehn Paare niedergelassen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn