Frühjahrsputz bei der Bahn: Grundreinigung in Heide, Neuanstrich in Itzehoe

Einmal im Jahr startet die Deutsche Bahn eine umfassende Putzaktion an Bahnhöfen bundesweit. In dieser Woche (28.04) machen die Reinigungsteams Halt in Heide (Kreis Dithmarschen). Gemeinsam mit den Städten und Gemeinden will die Bahn nach eigenen Angaben Vorplätze, Bahnsteige, Treppen, Tunnel, Glasflächen, Automaten und Mobiliar reinigen. Auch unliebsame Aufgaben wie Kaugummis und Graffiti entfernen gehörten dazu. Ziel sei es, das Erscheinungsbild der Stationen sichtbar zu verbessern, so die Bahn.

Grundreinigung der Aufzüge auch in Itzehoe und Wrist

Vom 5. bis 15. Mai bekommen dann die Aufzüge an den Bahnhöfen Heide sowie Wrist und Itzehoe (beide Kreis Steinburg) ihre Grundreinigung. In Itzehoe soll zudem das unter Denkmalschutz stehende Empfangsgebäude in Teilen neu gestrichen werden. Nach Angaben einer Bahnsprecherin reinigt die Bahn in Schleswig-Holstein 32 Stationen. Die größte Frühjahrsputzaktion in Schleswig-Holstein findet am 6. Mai in Elmshorn (Kreis Pinneberg) satt. 700 Bahnhöfe werden bundesweit gereinigt. Die Bahn investiert dafür nach eigenen Angaben sechs Millionen Euro.

