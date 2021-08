Stand: 28.08.2021 11:53 Uhr Zwei medizinische Notfälle auf Schlachthof in Sögel

Auf einem Schlachthof in Sögel im Landkreis Emsland hat es am Freitagabend zwei Notfälle gegeben. Ein 44-Jähriger wurde bewusstlos aufgefunden, reanimiert und mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen, sagte eine Polizeisprecherin. Die näheren Umstände seien unklar. Zuvor hatte sich ein 19-jähriger Mitarbeiter bei Arbeiten an der Hand geschnitten und Quetschverletzungen erlitten. Auch er kam ins Krankenhaus. Noch während die Retter den Verunglückten versorgten, wurde auf einem anderen Geschoss der bewusstlose 44-Jährige gemeldet, wie ein Feuerwehrsprecher berichtete. 30 Feuerwehrleute, mehrere Notärzte, Rettungssanitäter und die Polizei waren den Angaben zufolge im Einsatz. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge geschahen die beiden Notfälle unabhängig voneinander. Wegen des Betriebsunfalls wurde das Gewerbeaufsichtsamt informiert.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.08.2021 | 12:00 Uhr