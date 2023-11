Stand: 13.11.2023 10:08 Uhr Fahrraddiebstahl im großen Stil: Mutmaßliche Bande vor Gericht

Vor dem Landgericht Osnabrück beginnt heute ein umfangreicher Prozess mit gut 120 Zeugen und bislang 13 angesetzten Verhandlungstagen. Dabei geht es um groß angelegten Fahrraddiebstahl. Insgesamt müssen sich sieben Beschuldigte wegen schwerem Banden-Diebstahls in mehr als 100 Fällen verantworten. Der Schaden soll bei fast 380.000 Euro liegen. Fünf der Beschuldigten sollen teils hochwertige Räder in Nord- und Westdeutschland gestohlen haben. Ihnen werden Fälle unter anderem in Lingen, Schüttorf, Melle und Osnabrück vorgeworfen. Zwei Beschuldigte sollen die Räder nach Osteuropa verkauft haben.

