Stand: 05.10.2020 07:43 Uhr Zwei Menschen bei Unfall in Kettenkamp schwer verletzt

In Kettenkamp im Landkreis Osnabrück sind zwei Menschen am Sonntagabend bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein junger Autofahrer am Ortsausgang der Gemeinde von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug mehrmals, in dem der 21-jährige Fahrer und seine 25 Jahre alte Beifahrerin saßen. Auf einem Acker sei das Auto nach 80 Metern zum Stehen. Der Fahrer wurde aus dem Auto geschleudert. Die Beifahrerin konnte sich selbst befreien. Beide wurden mit Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 05.10.2020 | 06:30 Uhr