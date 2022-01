Stand: 14.01.2022 20:48 Uhr Zoo Osnabrück: Löwe "Nakuru" gestorben

Im Zoo Osnabrück ist der Löwe "Nakuru" gestorben. Wie der Zoo am Freitag mitteilte, starb er bereits am Dienstagabend im Alter von 20 Jahren. Den Angaben zufolge lebte "Nakuru" seit 2007 in Osnabrück und war Anführer des insgesamt fünfköpfigen Löwenrudels im Zoo. Der Löwe sei bereits seit zwei Jahren altersschwach gewesen. In der Natur würden Löwen im Durchschnitt 15 Jahre alt. "Wir haben ihn über das Wochenende behandelt und intensiv beobachtet", sagte Tierarzt Jannis Göttling. Am Dienstag habe sich der Zustand des Löwen derart verschlechtert, dass die Tierärzte davon ausgingen, dass er an akuten altersbedingten Schmerzen litt. Um ihm weiteres Leid zu ersparen, sei "Nakuru" schließlich eingeschläfert worden.

