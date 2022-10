Zigtausende Kraniche rasten in der Diepholzer Moorniederung Stand: 24.10.2022 15:20 Uhr Auch wenn der Vogelzug sich Jahr um Jahr wiederholt, bleibt er doch ein faszinierendes Schauspiel. Zurzeit ziehen wieder Kraniche in Keilformation Richtung Süden - und machen Rast im Landkreis Diepholz.

Rund 80.000 Tiere pausieren und stärken sich zurzeit in der Diepholzer Moorniederung, schätzt Kerrin Obracay, Landesvorsitzende beim Kranichschutz Deutschland. Die meisten Kraniche seien Mitte vergangener Woche aus den nordöstlichen Rastgebieten in Ostdeutschland angekommen. Sie geht davon aus, dass damit für dieses Jahr der Höhepunkt des Vogelzugs in der Region erreicht ist. Dass er in diesem Jahr etwas früher erreicht ist, könnte Obracay zufolge am recht stabilen Wetter liegen. Zudem machten einige Kraniche aus Estland oder Finnland Rast, die normalerweise eine östlichere Route nehmen. Woran das liege, sei noch unklar.

Rund 10.000 Tiere könnten in der Region überwintern

Die Kranich-Expertin geht davon aus, dass nicht alle Vögel in die Winterquartiere weiterziehen. Wenn die Temperaturen - wie in den vergangenen Jahren - nicht zu stark fallen und genug Futter und Wasser vorhanden sei, könnten erneut etwa 10.000 Tiere die kommenden Monate in Niedersachsen verbringen.

