Stand: 23.10.2020 10:54 Uhr Zahl der Corona-Infektionen steigt deutlich

Die Zahl der Corona-Infektionen in der Region Osnabrück ist erneut deutlich gestiegen. Im Raum Osnabrück, dem Emsland und der Grafschaft-Bentheim meldeten die Behörden 124 Neuinfektionen. Mehr als die Hälfte davon in Stadt und Landkreis Osnabrück. Insgesamt sind in der Region 1120 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 320 mehr als noch vor einer Woche.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 23.10.2020 | 13:30 Uhr