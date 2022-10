Stand: 23.10.2022 12:56 Uhr "Wollte schnell nach Hause": Mit Tempo 152 durch 70er-Zone

Ein 31-Jähriger ist am Freitagabend mit einer Geschwindigkeit von 152 Kilometern pro Stunde gefahren - auf der Strecke war maximal Tempo 70 erlaubt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie stoppte den Mann auf der B68 nahe Wallenhorst im Landkreis Osnabrück. Den Beamten sagte der Mann den Angaben zufolge, dass er nach der Arbeit schnell nach Hause wollte. Der 31-Jährige müsse seinen Führerschein für drei Monate abgeben, 700 Euro Strafe bezahlen und bekomme zwei Punkte in Flensburg. "Da vorsätzliches Handeln angenommen werden kann, könnte sich das Bußgeld verdoppeln", so die Polizei.

