"Wilder Autokorso" auf der A30: Polizei sucht Zeugen Stand: 12.09.2022 11:55 Uhr Zu dritt nebeneinander, Tempo 180, Ausbremsen anderer Autos: Eine Hochzeitsgesellschaft auf Rädern hat auf der A30 bei Melle (Landkreis Osnabrück) für Probleme und großes Aufsehen gesorgt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhren am Sonntagnachmittag etwa zehn teils hochmotorisierte Fahrzeuge in einem Auto-Korso zwischen den Anschlussstellen Bissendorf und Gesmold mit eingeschaltetem Warnblinklicht, bis zu Tempo 180 und teilweise zu dritt nebeneinander. Der "wilde Autokorso" habe zeitweise den gesamten Autobahn-Verkehr ausgebremst, so ein Polizeisprecher.

Hochzeitskorso ignoriert rote Ampel an Ausfahrt

Die Beamten stoppten die Fahrzeuge schließlich an der Ausfahrt Hiddenhausen, wo die Hochzeitsgäste eine rote Ampel gemeinschaftlich ignoriert hatten. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen hätten sich Hochzeitsgäste zudem "wenig kooperativ und uneinsichtig" verhalten, so der Sprecher. Die Beamten suchen jetzt nach Zeugen und insbesondere nach Verkehrsteilnehmern, die durch die Kolonne gefährdet wurden. Sie sollen sich unter der Telefonnummer (0541) 32 72 515 melden.

