"Westfalentag": Klimaschützer planen Protest in Osnabrück Stand: 01.11.2024 09:47 Uhr Heute dürfte in Osnabrück kaum ein Durchkommen sein. Tausende Besucher aus Nordrhein-Westfalen werden erwartet - und am Mittag will die "Letzte Generation" eine vielbefahrene Kreuzung blockieren.

Traditionell kommen Menschen aus dem Nachbar-Bundesland am 1. November zum Shoppen nach Osnabrück, denn in Nordrhein-Westfalen ist Allerheiligen ein Feiertag, die Geschäfte sind geschlossen. Die Einzelhändler in Osnabrück schätzen diesen "Westfalentag" - die Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" weniger. Wenn heute Tausende Autos in die Stadt rollen, wollen sie protestieren: Laut Polizei planen sie, von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr den Verkehr auf der stark befahrenen Kreuzung am Altstadt-Bahnhof lahmzulegen. Das Motto: "Motor aus - Widerstand an".

"Westfalentag" hat "große Bedeutung" für den Einzelhandel

"Für den Einzelhandel in Osnabrück ist der 'Westfalentag' von großer Bedeutung", sagte Alexander Illenseer, Geschäftsführer der Marketing Osnabrück GmbH. Viele Besucherinnen und Besucher aus NRW nutzen demnach den Tag, um erste Weihnachtseinkäufe zu erledigen, die Altstadt zu besuchen oder das kulturelle Angebot der Stadt zu erkunden. Im vergangenen Jahr ergab eine Passanten-Zählung nach Angaben des Handelsverbands Osnabrück-Emsland, dass ungefähr doppelt so viele Menschen in der Stadt unterwegs waren wie an einem normalen Tag.

