Stand: 01.11.2024 10:22 Uhr "Letzte Generation": Aktivisten in Oldenburg erneut vor Gericht

Vor dem Oldenburger Landgericht müssen sich seit Freitag acht Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" verantworten. Wie die Gruppe mitteilte, sind die Berufungsprozesse gestartet. Weil die Aktivisten dreimal in Oldenburg zentrale Straßen und Kreuzungen blockiert hatten, hatte das Amtsgericht Oldenburg sie im vergangenen Jahr zu Geldstrafen verurteilt. Dagegen seien die acht Männer und Frauen in Berufung gegangen. Insgesamt sind den Angaben nach bis Ende November vier Verhandlungstage angesetzt. Vier Frauen drohen dabei Haftstrafen, so die Aktivisten.

