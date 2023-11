Heilige waren auch ganz normale Menschen Stand: 01.11.2023 12:10 Uhr An Allerheiligen gedenkt die katholische Kirche Menschen, die ihren Glauben besonders gut weitergegeben haben. An Allerseelen geht es um die Erinnerunge an liebe Verstorbene.

von Theologin Jacqueline Rath

Für die einen sind sie ein großes Vorbild, anderen sind sie völlig egal, wieder andere denken nur an verzückt betende Gesichter mit Heiligenschein auf irgendwelchen Kirchengemälden – ja, so unterschiedlich sind die Vorstellungen von Heiligen. Deshalb ist wohl auch vielen das Fest, das in der katholischen Kirche heute gefeiert wird, eher fremd.

Dabei steht Allerheiligen in jedem handelsüblichen Kalender und ist in manchen Bundesländern ein Feiertag. Trotzdem tun sich viele Menschen mit den Heiligen schwer beziehungsweise mit den Erwartungen, die scheinbar an ein heiliges Leben geknüpft sind. Das müssen doch enorm fromme Menschen gewesen sein, die immer nur gebetet haben und die nie etwas Böses getan, gesagt oder erst gedacht haben. Aber das stimmt gar nicht.

Jedem Menschen ist es möglich, Gott zu begegnen

In erster Linie waren es ganz normale Menschen. Und manche haben auch einen Gutteil ihres Lebens so richtig auf den Putz gehauen, Geld verschleudert und in Saus und Braus gelebt, bis sie überhaupt zu Gott fanden. Und wenn die Heiligen uns in etwas Vorbild sein wollen, dann eben genau darin: Dass es jederzeit und jedem Menschen möglich ist, Gott zu begegnen.

An Allerheiligen erinnern wir an die Menschen, denen das quasi besonders gut gelungen ist und von denen bekannt ist, wie sie ihren Glauben gelebt und weitergegeben haben. Aber wir denken auch an all die, die ein heiliges Leben geführt haben, und die dabei nicht "berühmt" geworden sind. Deshalb ist der heutige Tag Allerheiligen auch schon eng mit dem morgigen Tag verknüpft, mit Allerseelen. Da denken wir an all unsere Verstorbenen. Viele Menschen werden auf den Friedhöfen Kerzen an den Gräbern ihrer Lieben anzünden. Und ich bin mir sicher: Auch da ist der ein oder die andere Heilige zu finden – Menschen, die wir kannten und die im Stillen ein gutes, ein heiliges Leben geführt haben.

