"Westfalentag": In Osnabrück werden Tausende Besucher erwartet Stand: 29.10.2024 13:04 Uhr Wenn zu Allerheiligen am 1. November die Geschäfte in Nordrhein-Westfalen geschlossen bleiben, lädt Osnabrück zum Shopping ein. Traditionell kommen dann viele Menschen aus NRW zum "Westfalentag" nach Niedersachsen.

Die Stadt Osnabrück erwartet am Freitag Tausende Menschen aus dem benachbarten Nordrhein-Westfalen und lädt zum Shoppen, Essen und zu Museumsbesuchen ein. Im vergangen Jahr habe laut Handelsverband Osnabrück Emsland eine Passanten-Zählung ergeben, dass ungefähr doppelt so viele Menschen in der Stadt unterwegs waren wie an einem normalen Tag. "Für den Einzelhandel in Osnabrück ist der 'Westfalentag' von großer Bedeutung", sagt Alexander Illenseer, Geschäftsführer der Marketing Osnabrück GmbH. Viele Besucher aus NRW nutzen demnach den Tag, um erste Weihnachtseinkäufe zu tätigen, die Altstadt zu besuchen oder das kulturelle Angebot der Stadt zu erkunden.

Shopping-Gäste aus Hessen in Göttingen

Allerheiligen ist im katholisch geprägten Nordrhein-Westfalen, in Hessen und in Teilen Thüringens ein gesetzlicher Feiertag. Anders als in Niedersachsen, wo normal gearbeitet wird und die Geschäfte geöffnet haben. Darum nutzen traditionell viele Menschen aus den benachbarten Bundesländern diesen Tag, um in Niedersachsen einzukaufen. In Südniedersachsen, besonders in Göttingen, kommen traditionell viele Shopping-Gäste aus Hessen.

