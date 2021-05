Stand: 28.05.2021 15:00 Uhr Weltblutkrebstag: Stiftung schafft Zugang zu Typisierung

Alle zwölf Minuten erhält in Deutschland ein Mensch die Diagnose Leukämie. Daran erinnert der heutige Weltblutkrebstag. In Georgsmarienhütte sucht die Stiftung "Hilfe für Petra und andere" seit Jahren nach geeigneten Stammzellen-Spendern. Doch wegen Corona mussten die Aktionen an den Schulen in diesem und im vergangenen Jahr ausfallen. Deshalb hat die Stiftung zusammen mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei DKMS eine Internetseite gestaltet. Mit wenigen Klicks können sich die Jugendlichen dort für eine Typisierung anmelden, erklärt Geschäftsführer Heinz Schröder. Wer das tut, dem werde ein Paket zugeschickt, "mit dem er die Typisierung per Wangenschleimhaut-Abstrich zu Hause vornehmen kann".

