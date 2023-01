Stand: 05.01.2023 16:13 Uhr Weiterhin große Nachfrage nach Telefonseelsorge

Im vergangenen Jahr haben wieder viele Menschen in der Region die Telefonseelsorge kontaktiert. Die Diakonie-Einrichtung zählte eigenen Angaben zufolge rund 9.000 Anrufe und Chat-Anfragen. Die Zahl läge seit Jahren auf einem sehr hohen Niveau, sagte Regina Tocke, Leiterin der regionalen Telefonseelsorge. Am Telefon werde oft über Einsamkeit, körperliche Gebrechen oder Depressionen gesprochen. In den Internet-Chats ginge es in erster Linie um Stress und emotionale Erschöpfung. Auch der Ukraine-Krieg, Corona und finanzielle Sorgen seien große Themen in der Beratung. Die Telefonseelsorge Osnabrück hat 75 überwiegend ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist auch zuständig für das Emsland und die Grafschaft Bentheim.

