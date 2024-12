Stand: 17.12.2024 08:27 Uhr Weihnachtsmarkt in Lingen verzeichnet neuen Besucherrekord

Der Weihnachtsmarkt in Lingen (Landkreis Emsland) verzeichnet noch vor Ende der Adventszeit einen neuen Rekord an Besucherinnen und Besuchern. Die vier Frequenzzähler hätten seit Ende November rund 800.000 Kontakte gemeldet, teilte der Veranstalter Lingen Wirtschaft und Tourismus GmbH mit. Das seien 100.000 Besucher mehr als vor einem Jahr. Nach Angaben des Geschäftsführers Jan Koormann hat sich der Lingener Weihnachtsmarkt zu einem Anziehungspunkt für Besucher aus der ganzen Region entwickelt. Es gebe außerdem deutlich mehr Gäste aus den Niederlanden, so Koormann.

