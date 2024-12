Weihnachten allein im Hafen: Seemannsmission beschenkt Seemänner Stand: 18.12.2024 16:13 Uhr Jedes Jahr müssen Seemänner Weihnachten fernab ihrer Familien und der Heimat verbringen. Die Seemannsmission Cuxhaven sammelt für sie Spenden und macht ihnen mit Geschenken eine Freude zu den Festtagen.

von Catherine Grim

Die Seemannsmission wurde 1886 als Verband gegründet, um sich in den verschiedensten Häfen um Seeleute zu kümmern. Gerade an Weihnachten haben die Mitarbeitenden viel zu tun - denn seit über 100 Jahren verteilen sie im Dezember kleine Geschenke an die Seeleute, die Weihnachten an Bord feiern müssen. Viele von ihnen kommen von den Philippinen und anderen Teilen Asiens und verbringen das ihnen wichtige Fest fernab der Heimat und ohne ihre Familie.

900 Geschenke an Seemänner zu Weihnachten

"Wir wollen einfach zeigen: ihr werdet gesehen, wir denken besonders an Weihnachten an euch", erklärt Inga-Kristin Thom von der Seemannsmission Cuxhaven. Denn mehr als 90 Prozent aller Güter - und damit auch der Weihnachtsgeschenke - würden auf dem Seeweg transportiert. Knapp 900 Tüten hat Thom zusammen mit Ehrenamtlichen in diesem Jahr gepackt, um sie den Seeleuten zu überreichen. Darin: Telefonkarten für Videoanrufe in die Heimat, eine Bauchtasche, Süßigkeiten. Finanziert wurden die Geschenke auch in diesem Jahr durch Spenden.

