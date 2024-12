Stand: 13.12.2024 16:16 Uhr Seemannsmission in Cuxhaven bittet um Spenden für Seeleute

Die Seemannsmission Cuxhaven hat die ersten Geschenke an Seeleute verteilt. Auch den hartgesottensten Männern auf See setze Heiligabend fern von der Heimat und der Familie zu, sagte der Cuxhavener Diakon der Seemannsmission, Martin Struwe. Er packt mit seinem Team jedes Jahr Päckchen gegen Frost und Frust an Bord. 90 Prozent aller Güter und damit auch viele Weihnachtsgeschenke werden laut Struwe über die Ozeane transportiert. Wie es den Menschen geht, die auf den Schiffen arbeiten, sei den meisten Empfängern aber egal, so der Diakon. Er bittet um Spenden für die Weihnachtsaktion der Seemannsmission in Cuxhaven. Auch in diesem Jahr sollen so viele Seeleute wie möglich beschenkt werden. Die Päckchen, die durch die Zuwendungen finanziert werden, enthalten praktische Dinge wie warme Socken, Kalender, eine Telefonkarte und kleine Leckereien. "Unsere Päckchen bringen Freude, Wärme und das Gefühl, nicht allein zu sein, direkt auf die Schiffe", sagte Struwe.

