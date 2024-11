Stand: 29.11.2024 10:41 Uhr Wegen Erkrankung: Manuel Gava kandidiert doch nicht für Bundestag

Der Osnabrücker SPD-Abgeordnete Manuel Gava kandidiert doch nicht für den Bundestag. Wie seine Partei am späten Donnerstagabend mitteilte, sind die gesundheitlichen Probleme Gavas der Grund für seinen Rückzug. Der Politiker leidet an einer Autoimmunerkrankung. Die SPD habe Gava als Kandidaten in der Überzeugung gewählt, dass die Krankheit bis zum Wahlkampf ausreichend behandelt werden könne, sagte der Osnabrücker SPD-Vorsitzende Robert Alferink. Weil nun aber die Wahl vorgezogen wurde, reiche die Zeit nicht aus. Laut Alferink hat der Osnabrücker SPD-Vorstand bereits Gavas Parteikollegen Thomas Vaupel als Kandidaten nominiert. Der Kreisverband wolle nachziehen, heißt es von dessen Vorsitzendem Werner Lager. Erst Ende Oktober war Vaupel in einer Kampfabstimmung gegen Gava unterlegen. Der Abstimmung vorausgegangen war ein Streit im Stadtverband. Endgültig über die Kandidatur entscheiden muss nun der SPD-Bezirk Weser Ems.

