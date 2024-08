Stand: 30.08.2024 14:40 Uhr Bundestagswahl: Boris Pistorius will nicht in Osnabrück antreten

Verteidigungsminister Boris Pistorius will zur Bundestagswahl im kommenden Jahr nicht in Osnabrück antreten. Das sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Offen ließ der SPD-Politiker, ob er in einem anderen niedersächsischen Wahlkreis kandidieren möchte. Pistorius wurde in Osnabrück geboren, hat dort Abitur gemacht und an der Universität Rechtswissenschaften studiert und war von 2006 bis 2013 Osnabrücks Oberbürgermeister. Auch seinen Wohnsitz hat er weiterhin dort. Seine Absage kommt dem SPD-Bundestagsabgeordneten Manuel Gava entgegen: Er hat bei der vergangenen Wahl das Direktmandat gewonnen und bereits angekündigt, 2025 wieder in Osnabrück antreten zu wollen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 30.08.2024 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundestagswahl Osnabrück