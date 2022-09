Stand: 28.09.2022 10:52 Uhr Wagenfeld: Mit Kies beladener Lkw kippt um - Fahrer verletzt

In Wagenfeld (Landkreis Diepholz) ist am Dienstag ein mit Kies beladener Lastwagen verunglückt. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers kam der Lkw in einer scharfen Linkskurve von der Fahrbahn ab und kippte auf die Seite. Der 62-jährige Fahrer wurde eingeklemmt und musste von den Rettungskräften befreit werden. Er erlitt demnach mittelschwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Wegen der Bergungsarbeiten blieb die Strecke für mehrere Stunden gesperrt.

VIDEO: Wagenfeld: Fahrer verletzt sich bei Unfall mit Kieslaster (1 Min)

