Wagenfeld: 50-Jähriger stirbt bei Unfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B239 in Wagenfeld (Landkreis Diepholz) ist am Freitagabend ein Mann ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei kam der 50-Jährige von der Fahrbahn ab und prallte dann frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Der Autofahrer starb noch am Unfallort, der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Wegen der Bergungsarbeiten wurde die Straße mehrere Stunden voll gesperrt.

