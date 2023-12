Stand: 15.12.2023 09:45 Uhr "Wache der Solidarität" vor Osnabrücker Synagoge verlängert

Die "Wache der Solidarität" vor der Synagoge in Osnabrück wird verlängert. Das bestätigte der Initiator der Aktion. Weil sich so viele Menschen an der Wache während des jüdischen Chanukka-Festes beteiligt haben, wolle man die Aktion nun bis zum 20. Dezember verlängern. Täglich stehen Menschen vor der Synagoge, um sich mit den Menschen darin zu solidarisieren. Zusätzlich plant die Initiative zusammen mit der Jüdischen Gemeinde Osnabrück am 1. Januar eine Kundgebung vor der Synagoge, bei der auch ein hebräisches Friedenslied gesungen werden soll.

