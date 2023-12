Chanukka: "Wache der Solidarität" vor Synagoge in Osnabrück Stand: 07.12.2023 12:17 Uhr Vor der Osnabrücker Synagoge startet anlässlich des jüdischen Lichterfestes Chanukka heute eine "Wache der Solidarität". Bis zum 18. Dezember wollen Freiwillige täglich ihre Verbundenheit mit Jüdinnen und Juden zeigen.

Aufgerufen zu dieser Aktion hatte der Osnabrücker Kulturberater Reinhart Richter. In Zeiten der "Wiederkehr des Antisemitismus" soll die Aktion ein Zeichen der Anteilnahme gegenüber jüdischen Menschen sein, begründet der 84-Jährige die Initiative. Die Idee: Jeden Tag von morgens um 7 Uhr bis abends um 19 Uhr sollen sich mindestens zwei Personen vor der Synagoge aufhalten. Den Anfang heute machen Osnabrücks Oberbürgermeisterin Katharina Pötter (CDU) und die islamische Theologin Dua Zeitun. "Wir hier in Deutschland sind eine Gemeinschaft und sind für den Schutz aller Religionsgemeinschaften", betonte die Muslima. Man werde keinen Antisemitismus dulden.

AUDIO: Chanukka: Jüdisches Lichterfest beginnt (07.12.2023) (4 Min) Chanukka: Jüdisches Lichterfest beginnt (07.12.2023) (4 Min)

Solidaritäts-Aktion zu Chanukka stößt auf große Resonanz

Das Chanukka-Fest dauert acht Tage und endet am 15. Dezember. Für die kommenden Tage haben bereits viele Menschen ihre Bereitschaft signalisiert, eine zweistündige Wache zu übernehmen, sagt Initiator Reichert. So habe sich etwa der VfL Osnabrück für den kompletten 12. Dezember angemeldet. Mit dabei seien auch das Bistum Osnabrück, die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, das Theater sowie Parteien und Mitarbeitende des Felix-Nussbaum-Museums. Weil die positive Resonanz auf die Solidaritäts-Wache so groß sei, werde die Aktion bis zum 18. Dezember ausgeweitet.

Veranstaltungen in Hannover zum jüdischen Lichterfest

Chanukka wird weltweit mit vielen öffentlichen Veranstaltungen gefeiert. In Hannover hat das Zünden eines großen Chanukka-Leuchters auf dem Opernplatz Tradition. Am Mittwochabend wurde der neue sechs Meter hohe LED-Leuchter bereits aufgestellt, am Sonntag soll er eingeweiht werden.

Weitere Informationen Chanukka: Wie feiern Juden das Lichterfest? Für Menschen jüdischen Glaubens stehen die kommenden Tage im Zeichen des Lichts. Heute Abend beginnt Chanukka. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.12.2023 | 11:00 Uhr