WM in Katar: Osnabrücker Künstler protestiert vor FIFA-Zentrale

Vor der FIFA-Zentrale in Zürich hat der Osnabrücker Künstler Volker-Johannes Trieb am Freitagmorgen gegen die Situation von Arbeitsmigranten in Katar protestiert - mit Tausenden Fußbällen.

Die FIFA habe in Kauf genommen, dass beim Bau der Stadien für die Fußball-Weltmeisterschaft in dem arabischen Land viele Tausend Menschen gestorben sind, sagte Trieb dem NDR in Niedersachsen. Das dürfe an einem Tag wie heute, wo die Spiele der WM ausgelost werden, nicht verschwiegen werden. Zusammen mit der Arbeiterwohlfahrt (AWO) hat Trieb 6.500 mit Sand gefüllte Fußbälle vor der Zentrale abgeladen - bedruckt mit dem Zitat "Weltgewissen, du bist ein Fleck der Schande." Das Zitat stammt von Trues Menger-Oversteegen, einer niederländischen Bildhauerin und Widerstandskämpferin im Zweiten Weltkrieg.

Amnesty International spricht von mehr als 15.000 gestorbenen Arbeitern in Katar

Jeder einzelne Ball soll für einen der Arbeiter stehen, die beim Bau die Stadien in Katar ums Leben gekommen sind, erklärt der Künstler. "Wir sind von 6.500 ausgegangen, weil der 'Guardian' in London vor einem Jahr von sechseinhalbtausend Toten sprach." Mittlerweile gebe es aber Zahlen von Amnesty International, laut denen mehr als 15.000 Arbeitende bei der Herstellung der Infrastruktur, der Hotels und der Stadien zu Tode gekommen seien.

Fanbeauftragter: "Haben gesellschaftliche Verantwortung"

Trieb habe es gefreut, dass ihm beim Vorbereiten seiner Aktion Fans des VfL Osnabrück halfen und in einer großen Lagerhalle bei Osnabrück die Fußbälle aus dickem festem Stoff mit Sand befüllten. "Das ist toll, dass so ein Projekt von den Fans mitgetragen wird." Es gebe eine Statistik, laut der 61 Prozent der deutschen Fans die WM in Katar sehr kritisch sähen. Der Fanbeauftragte beim VfL Osnabrück sagt: "Das ist auch ein Teil der gesellschaftlichen Verantwortung, die man hat."

Protestaktion verlief reibungslos

Gegen 9 Uhr war die Aktion in Zürich vorbei, die Bälle wurden wieder eingepackt, berichtete Jörg Richard von der Arbeiterwohlfahrt (AWO), die Trieb begleitet. "Der Sicherheitsdienst der FIFA hat professionell entspannt reagiert. Auch die Zürcher Polizei ist vorbeigekommen und hat nachträglich eine Spontangenehmigung für eine politische Aktion erteilt."

Künstler Trieb plant Anzeigenkampagne für Hinterbliebene

Die WM in Katar soll am 21. November beginnen. Dann plant Volker-Johannes Trieb eine Anzeigenkampagne in deutschen Zeitungen mit einem Aufruf zu Spenden für die Familien der verstorbenen Wanderarbeiter.

