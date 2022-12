Stand: 16.12.2022 19:37 Uhr Von Auto angefahren: Frau und Mädchen schwer verletzt

Bei Nordhorn im Landkreis Grafschaft Bentheim hat ein Autofahrer am Freitag eine Frau und ein Mädchen angefahren und diese offenbar schwer verletzt. Zu dem Unfall war es gekommen, als die Frau und das Mädchen am Freitag eine Straße außerhalb eines Ampelbereichs in Nordhorn überquerten, teilte die Polizei am Abend mit. Bei der Frau soll es sich nach bisherigen Erkenntnissen um die Mutter oder die Großmutter des Kindes handeln. Die beiden Schwerverletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden, befinden sich aber nach Polizeiangaben außer Lebensgefahr. Nähere Informationen zu dem Unfallhergang gibt es noch nicht.

