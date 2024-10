Stand: 24.10.2024 08:26 Uhr Volksverhetzung: Falschinformationen über Mordfall in Barenburg

Ein Münchner Amtsgericht hat einen 65-Jährigen wegen Volksverhetzung verurteilt, nachdem dieser in Sozialen Netzwerken falsche Behauptungen über den Mord an einer 17-jährigen Inlineskaterin in Barenburg (Landkreis Diepholz) verbreitet hatte. Laut Gericht hatte der Mann ein Bild des Tatorts als Grundlage verwendet und darauf einen Text geschrieben. Darin habe er angedeutet, dass die Tat von einem Geflüchteten oder einem Migranten begangen worden sei, heißt es weiter. Er schrieb dem Sinn nach, dass Masseneinwanderung die Chance erhöhe, dass auch anderen Mädchen so etwas widerfahre. Der Bürgermeister der Samtgemeinde Kirchdorf, aus der das Opfer stammte, hatte das Bild auf Instagram entdeckt und der Polizei übergeben. Der 65-Jährige muss nun eine Geldstrafe von 2.250 Euro zahlen.

Weitere Informationen Mord an Jugendlicher in Barenburg: Verurteilter geht in Revision Der 43-Jährige will das Urteil anfechten. Er soll die 17-jährige Inlineskaterin getötet und mehrere Frauen angegriffen haben. (23.07.2024) mehr

Weitere Informationen Getötete Inlineskaterin: Lebenslange Haft für 43-Jährigen Das Landgericht Verden stellte eine besondere Schwere der Schuld fest. Der Mann wurde unter anderem wegen Mordes verurteilt. (15.07.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 24.10.2024 | 06:30 Uhr