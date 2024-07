Stand: 02.07.2024 10:10 Uhr In Barenburg getötete Jugendliche: Tat laut Gutachter "alarmierend"

Im Prozess um eine getötete 17-Jährige in Barenburg im Landkreis Diepholz hat der psychiatrische Gutachter am Montag vor der Landgericht Verden ausgesagt. Es sei alarmierend, wenn ein Mann innerhalb von vier Tagen dreimal versuche, eine Frau zu ermorden, so der Gutachter. Damit legte er den Richtern indirekt eine Sicherungsverwahrung für den Angeklagten nahe. Dem 43-Jährigen wird vorgeworfen, die 17-Jährige getötet sowie eine 30 Jahre alte Frau mit einem Messer in Sulingen verletzt und eine 18-Jährige in der Region Hannover mit dem Auto angefahren zu haben. Ein Motiv des Angeklagten hatte der Gutachter nach eigenen Angaben nicht finden können. Eine psychische Störung könne er bei dem Angeklagten nicht erkennen. Es gebe viele Fragezeichen, so der Gutachter. In zwei Wochen soll in dem Prozess ein Urteil fallen.

