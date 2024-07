Getötete Inlineskaterin: Lebenslange Haft für 43-Jährigen Stand: 15.07.2024 13:05 Uhr Im Prozess um eine getötete Inlineskaterin in Barenburg hat das Landgericht Verden heute einen 43-Jährigen verurteilt. Demnach muss der Mann wegen Mordes lebenslang ins Gefängnis.

Das Landgericht Verden verurteilte den Mann außerdem wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Darüber hinaus stellten die Richter eine besondere Schwere der Schuld fest und ordneten Sicherungsverwahrung an. Damit ist eine vorzeitige Entlassung nach 15 Jahren ausgeschlossen.

Mord an einer Schülerin und zwei versuchte Morde

Der Angeklagte soll im September 2023 in Barenburg (Landkreis Diepholz) die 17-jährige Inlineskaterin mit einem Messer attackiert haben. Wenige Tage nach dem tödlichen Angriff soll der 43-Jährige in Sulingen (Landkreis Diepholz) eine 30-Jährige mit einem Messer schwer verletzt haben. Außerdem soll er in der Region Hannover eine 18-jährige Joggerin gezielt von hinten mit dem Auto angefahren haben. Die Joggerin wurde laut Staatsanwältin Annette Marquardt "13 bis 17 Meter durch die Luft geschleudert". Dabei zog sie sich Brüche zu. Laut Marquardt war es reiner Zufall, dass die zwei Frauen überlebten.

Angeklagter beruft sich auf Erinnerungslücken

Der 43-Jährige hatte im Prozess ausgesagt, sich nur bruchstückhaft an die Taten erinnern zu können. Die Staatsanwältin hatte im Prozess betont, dass sie nicht an einen "Blackout" glaube, sondern von einem "planvollen Vorgehen" ausgehe. Die Anklagevertreterin hatte Heimtücke und niedrige Beweggründe als Mordmerkmale genannt. Der Angeklagte ist vorbestraft und wurde nach Angaben einer Gerichtssprecherin 2017 wegen eines versuchten sexuellen Missbrauchs zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

