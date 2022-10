Stand: 18.10.2022 14:58 Uhr Vogelgrippe in Lorup: 4.300 Puten in Mastbetrieb getötet

In einem Putenmastbetrieb in Lorup (Landkreis Emsland) ist die Vogelgrippe nachgewiesen worden. Nach Angaben des Landkreises Emsland mussten 4.300 Puten getötet werden. Eine Untersuchung ergab, dass die Tiere an dem Virus-Subtyp H5N1 erkrankt sind. Von Mittwoch an werde eine Schutzzone in einem Umkreis von drei Kilometern um den Betrieb eingerichtet, hieß es weiter. Von der Einrichtung einer solchen Zone seien 30 Betriebe mit mehr als 770.000 Tieren sowie 16 Hobby-Züchter betroffen. Betriebe innerhalb der Schutzzone müssten ihre Tiere zweimal wöchentlich auf eine mögliche Infektion hin untersuchen.

